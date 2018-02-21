Медведева не удивлена результатом Загитовой

Российская фигуристкапрокомментировала итоги короткой программы на Олимпийских играх.

Медведева заняла второе место, уступив Алине Загитовой, побившей ее мировой рекорд.

«Отношения с Алиной человеческие, почти все время общаемся, проводим время вместе, вижу, как много она работает, — и это меня мотивирует. Когда выходишь на лед, то не думаешь о медали.

Прокат Загитовой смотрела, она молодец. Выполнила все элементы. Я удовлетворена своей программой сегодня. Прокат был спокойнее, чем на команде, мысли были холодные. Аксель — недочет этого проката. Прав на помарку нет.

Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, Медведева – вторая

Такое бывает очень редко. Рада, что два мировых рекорда произошли на Олимпиаде. Стараюсь не думать, что это будет первое золото для нашей страны. Повторю, просто делаю максимум. Помню свой первый сезон, у меня было столько эмоций, я получала удовольствие. Я не удивлена результатом Алины», — цитирует Медведеву «Чемпионат».