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    Крушельницкий отказался от слушаний в CAS по делу о допинге

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    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
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    Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге.

    Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал бронзу в дабл-миксте. Впоследствии стало известно, что в его допинг-пробе обнаружен мельдоний. По одной из версий, запрещенный препарат ему могли подбросить.

    «С того момента, как стало известно, что взятые у меня во время Олимпийских игр 12 и 13 февраля допинг-пробы дали положительный результат – мое главное желание – добиться правды, восстановить свое честно имя и доказать, что наша с Настей пара всегда выступала и побеждала честно.

    Мне очень неприятно, что эта ситуация может поставить под удар весь российский спорт, ведь прекрасно понимаю, какое сейчас внимание уделяется допинговой теме.

    Особенно тяжело еще и потому, что я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки.

    Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

    В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно.

    Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования. Ну а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства моей невиновности в нарушении антидопинговых правил.

    От этого будет зависеть и последующее решение Всемирной федерации керлинга, в компетенцию которой входит определение сроков дисквалификации за допинговые случаи.

    На кону наша с Настей будущая карьера и репутация. Буду до последнего биться за правду. А правда в том, что мы – чистые спортсмены. Просьба одна – просто нас по-человечески поддержать. Так как, повторяюсь, мы оказались в очень сложной ситуации без нашей вины.

    И больше, чем кто бы то ни было, хотим добиться справедливости. Чтобы вернуться в спорт без каких-либо сомнений в нашей честности и продолжать приносить нашей стране победы, в том числе олимпийские», – цитирует заявление спортсмена ТАСС.

    Напомним, что слушания CAS по делу были назначены на четверг, 22 февраля. Время их начала – 8.00 по Москве.

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