Червенка: Чехи могут обыграть Россию, словаки же это сделали

Нападающий сборной Чехиисчитает, что его команда способна обыграть Россию на Олимпиаде в Пхенчхане.

Сборная Чехии в 1/4 финала обыграла команду США — 3:2 Б. В следующей стадии чехи сыграют с победителем матча Россия – Норвегия.

«Россия еще сильнее, чем американцы, не зря они их обыграли 4:0, думаю, что у норвежцев есть максимум 1% выиграть сегодня. Мы смотрели, как россияне играют, и в полуфинале будет непросто. Я надеюсь, что мы покажем, что являемся неудобным соперником для россиян. Словаки уже продемонстрировали, что шансы (обыграть Россию) есть у каждого. Надеюсь, что сможем победить, хотя сделать это будет тяжело», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

«Мы встречались с парнями: Каблук (Илья Каблуков), Шипа (Вадим Шипачев), Кови (Илья Ковальчук). Вопрос, почему не играет Шипачев, стоит задавать не мне. Но это сюрприз, безусловно. Главный тренер тут решает», — отметил Червенка.