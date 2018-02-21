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    Червенка: Чехи могут обыграть Россию, словаки же это сделали

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    Роман Червенка
    На фото:Роман Червенка
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    Нападающий сборной Чехии Роман Червенка считает, что его команда способна обыграть Россию на Олимпиаде в Пхенчхане.

    Сборная Чехии в 1/4 финала обыграла команду США — 3:2 Б. В следующей стадии чехи сыграют с победителем матча Россия – Норвегия.

    «Россия еще сильнее, чем американцы, не зря они их обыграли 4:0, думаю, что у норвежцев есть максимум 1% выиграть сегодня. Мы смотрели, как россияне играют, и в полуфинале будет непросто. Я надеюсь, что мы покажем, что являемся неудобным соперником для россиян. Словаки уже продемонстрировали, что шансы (обыграть Россию) есть у каждого. Надеюсь, что сможем победить, хотя сделать это будет тяжело», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

    «Мы встречались с парнями: Каблук (Илья Каблуков), Шипа (Вадим Шипачев), Кови (Илья Ковальчук). Вопрос, почему не играет Шипачев, стоит задавать не мне. Но это сюрприз, безусловно. Главный тренер тут решает», — отметил Червенка.

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