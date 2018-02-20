Канадцы установили новый рекорд и завоевали золото ОИ в фигурном катании

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Канадские фигуристызавоевали золото Олимпийских игр в Пхенчхане в танцах на льду, установив два мировых рекорда.

Произвольный танец Вертью и Моира оценили в 122,40 балла. Паре принадлежит мировой рекорд по общему количеству набранных баллов — 206,07. Накануне канадцы обновили собственный мировой рекорд по количеству баллов за короткую программу, получив за прокат 83,67 балла.

Вторыми стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, третьими — Майя Сибутани и Алекс Сибутани из США.

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 13-е.

Фигурное катание. Танцы на льду. После произвольного танца

1. Тесса Вертью/Скотт Моир (Канада) — 206,07

2. Габриэлла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция) — 205,28

3. Майя Сибутани/Алекс Сибутани (США) — 192,59

4. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 187,69

5. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) — 186,92

6. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 184,91

7. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 181,98

8. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) — 176,91…

13. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 162,24.