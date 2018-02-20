Канадцы установили новый рекорд и завоевали золото ОИ в фигурном катании

Произвольный танец Вертью и Моира оценили в 122,40 балла. Паре принадлежит мировой рекорд по общему количеству набранных баллов — 206,07. Накануне канадцы обновили собственный мировой рекорд по количеству баллов за короткую программу, получив за прокат 83,67 балла.
Вторыми стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, третьими — Майя Сибутани и Алекс Сибутани из США.
Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – 13-е.
Фигурное катание. Танцы на льду. После произвольного танца
1. Тесса Вертью/Скотт Моир (Канада) — 206,07
2. Габриэлла Пападакис/ Гийом Сизерон (Франция) — 205,28
3. Майя Сибутани/Алекс Сибутани (США) — 192,59
4. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 187,69
5. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) — 186,92
6. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 184,91
7. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 181,98
8. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) — 176,91…
13. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 162,24.