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    Фристайлистка Шарп выиграла золото Олимпиады в хафпайпе

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    Кэсси Шарп
    На фото:Кэсси Шарп
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    Канадская фристайлистка Кэсси Шарп завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане в дисциплине хафпайп.

    Шарп по итогам трех попыток победила с результатом — 95,80 балла. Серебро завоевала француженка Мари Мартино (92,60). Бронзовая медаль досталась американке Брите Сигурни (91,60).

    Единственная представительница России в данной дисциплине Валерия Демидова показала шестой результат (80,60).

    Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал

    1. Кэсси Шарп (Канада) — 95,80
    2. Мари Мартино (Франция) — 92,60
    3. Брита Сигурни (США) — 91,60
    4. Аннализа Дрю (США) — 90,80
    5. Аяна Онодзука (Япония) — 82,20
    6. Валерия Демидова (Россия) 80,60
    7. Роуэн Чешир (Великобритания) 75,40
    8. Сабрина Какмакли (Германия) — 74,20
    9. Кэсинь Чжан (Китай) — 73,00
    10. Росалин Грёневуд (Канада) 70,60
    11. Мэдди Боумэн (США) — 27,00
    12. Анаис Карадо (Франция) — DNS.

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