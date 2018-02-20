Фристайлистка Шарп выиграла золото Олимпиады в хафпайпе

Шарп по итогам трех попыток победила с результатом — 95,80 балла. Серебро завоевала француженка Мари Мартино (92,60). Бронзовая медаль досталась американке Брите Сигурни (91,60).
Единственная представительница России в данной дисциплине Валерия Демидова показала шестой результат (80,60).
Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал
1. Кэсси Шарп (Канада) — 95,80
2. Мари Мартино (Франция) — 92,60
3. Брита Сигурни (США) — 91,60
4. Аннализа Дрю (США) — 90,80
5. Аяна Онодзука (Япония) — 82,20
6. Валерия Демидова (Россия) 80,60
7. Роуэн Чешир (Великобритания) 75,40
8. Сабрина Какмакли (Германия) — 74,20
9. Кэсинь Чжан (Китай) — 73,00
10. Росалин Грёневуд (Канада) 70,60
11. Мэдди Боумэн (США) — 27,00
12. Анаис Карадо (Франция) — DNS.