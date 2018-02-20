Фристайлистка Шарп выиграла золото Олимпиады в хафпайпе

Самые яркие фотографии десятого дня Олимпиады Мы подобрали для вас самые интересные кадры, сделанные в десятый день Олимпиады в Пхенчхане 01:02

Золотой забег Лорентсена на 500 метров на коньках Норвежский конькобежец Ховард Лорентсен завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд на дистанции 500 метров 00:31

Золото Норвегии в командных прыжках с трамплина Сборная летающих лыжников из Норвегии завоевала золотые медали в командных прыжках с трамплина Вчера в 23:21

Не потанцуем, так постреляем. Анонс олимпийских событий 20 февраля Превью главных событий на Олимпийских играх во вторник 20 февраля Вчера в 23:20

Золотая ничья немцев и канадцев в бобслее В бобслейных двойках экипажи из Германии и Канады по сумме четырех попыток показали одинаковое время и получили два комплекта золотых медалей Вчера в 22:18

С бобами все очень плохо, а с танцами — просто не очень хорошо Все, чем запомнился десятый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Вчера в 22:06