Крушельницкий сделал заявление по положительной допинг-пробе на ОИ-2018

Российский керлингистсделал заявление о своей положительной допинг-пробе на Олимпиаде в Пхенчхане.

Слова Крушельницкого приводит официальный сайт Федерации керлинга России.

«Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись.

Мне очень жаль, что историческая победа российского керлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом. Вместе с тем, готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы.

Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне.

Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося», — сказал Крушельницкий.

Напомним, вместе с Анастасией Брызгаловой Крушельницкий на ОИ-2018 завоевал «бронзу» в дабл-миксте.

Ранее стало известно, что Крушельницкий сдал сразу две положительные допинг-пробы в Пхенчхане.