Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира Олимпиады-2018

Прогноз на матч Россия — Норвегия
Российские хоккеисты в четвертьфинале сыграют со сборной Норвегии.
Пары 1/4 финала
Россия — Норвегия
Финляндия — Канада
Чехия — США
Германия — Швеция
Матчи этой стадии пройдут 21 февраля.
Онлайн матча Россия — Норвегия
Победитель четвертьфинального матча Россия — Норвегия в полуфинале встретится с победителем пары Чехия — США. Соответственно победитель пары Финляндия — Канада выйдет на Германию или Швецию.
Сборная Финляндии по хоккею пробилась в четвертьфинал ОИ-2018