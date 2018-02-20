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    Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира Олимпиады-2018

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    Завершились матчи квалификационного раунда хоккейного турнира Олимпиады-2018, по итогам которых были сформированы все четвертьфинальные пары.

    Прогноз на матч Россия — Норвегия

    Российские хоккеисты в четвертьфинале сыграют со сборной Норвегии.

    Пары 1/4 финала

    Россия — Норвегия
    Финляндия — Канада
    Чехия — США
    Германия — Швеция

    Матчи этой стадии пройдут 21 февраля.

    Онлайн матча Россия — Норвегия

    Победитель четвертьфинального матча Россия — Норвегия в полуфинале встретится с победителем пары Чехия — США. Соответственно победитель пары Финляндия — Канада выйдет на Германию или Швецию.

    Сборная Финляндии по хоккею пробилась в четвертьфинал ОИ-2018

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