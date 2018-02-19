Шохина заявила о предвзятом судействе на Олимпиаде-2018

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Хоккеистказаявила, что на Олимпиаде-2018 арбитры судят в пользу сборных

Также Шохина, которая во втором периоде получила удар клюшкой по шее, отметила, что канадская хоккеистка должна была заработать удаление по итогам этого эпизода.

«Удар пришелся в шею, сейчас уже чувствую себя хорошо. Понять не могу — куда смотрели судьи, это было стопроцентное удаление. Кто смотрел матч США — Финляндия, видел то же самое. Судили в сторону США», — приводит слова Шохиной «ТАСС».

«Я не потеряла сознание, но удар был приличный. Ничего, главное — все хорошо, я в порядке. Если так будет и в матче с Финляндией, то придется играть против судей. Мы начали жестко играть, плечо в плечо, бились все, молодцы», — также отметила российская хоккеистка.

Напомним, в полуфинале ОИ-2018 россиянки уступили канадкам со счетом 0:5.

Матч за бронзовые награды между сборными России и Финляндии состоится 21 февраля.