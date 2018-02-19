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    CAS открыло дело в отношении керлингиста Крушельницкого

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    Александр Крушельницкий
    На фото:Александр Крушельницкий
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    Антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) открыло дело в отношении бронзового призера Олимпиады-2018 российского керлингиста Александра Крушельницкого, сообщается на официальном сайте суда.

    Российскому спортсмену, который занял третье место на Играх в Пхенчхане вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой, вменяется нарушение антидопинговых правил.

    Дата слушаний по делу пока не назначена, также не известны и другие детали расследования.

    О том, что один из атлетов российской команды на Играх подозревается в нарушении антидопинговых правил, стало известно накануне. Имя спортсмена при этом официально не называлось ни МОК, ни Олимпийским комитетом России. Предполагается, что в пробе A керлингиста нашли следы мельдония. Вскрытие пробы B, фиксирующее нарушение, должно состояться сегодня.

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