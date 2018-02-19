Фигуристы Боброва и Соловьев — шестые в коротком танце на Играх

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Российские фигуристызанимают шестое место после короткого танца на Олимпийских играх в Пхенчхане. Боброва и Соловьев за свой прокат получили 75,47 балла.

Первый результат показали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, которые обновили мировой рекорд. Канадский дуэт набрал 83,67 балла. Вторыми идут Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции – 81,93. На третьем месте – американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (77,75)

Еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (66,47) показала 13-й результат.

Фигурное катание. Танцы на льду. Короткий танец

1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада) — 83,67

2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 81,93

3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 77,75

4. Майя Сибутани/Алекс Сибутани (США) — 77,73

5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 76,57

6. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) — 75,47

7. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 75,45

8. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 74,33...

13. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 66,47

Обладатели медалей определятся 20 февраля, когда пары исполнят произвольные танцы.