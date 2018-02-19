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    Фигуристы Боброва и Соловьев — шестые в коротком танце на Играх

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    Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
    На фото:Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
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    Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают шестое место после короткого танца на Олимпийских играх в Пхенчхане. Боброва и Соловьев за свой прокат получили 75,47 балла.

    Первый результат показали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, которые обновили мировой рекорд. Канадский дуэт набрал 83,67 балла. Вторыми идут Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции – 81,93. На третьем месте – американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (77,75)

    Еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (66,47) показала 13-й результат.

    Фигурное катание. Танцы на льду. Короткий танец

    1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада) — 83,67
    2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 81,93
    3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 77,75
    4. Майя Сибутани/Алекс Сибутани (США) — 77,73
    5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 76,57
    6. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) — 75,47
    7. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 75,45
    8. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 74,33...
    13. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 66,47

    Обладатели медалей определятся 20 февраля, когда пары исполнят произвольные танцы.

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