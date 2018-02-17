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    Российские керлингистки проиграли американкам

    Кёрлинг Сборная России
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    Российские керлингистки
    На фото:Российские керлингистки
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    Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Встреча кругового турнира завершилась в экстра-энде со счетом 6:7 (0:1, 2:0, 0:2, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1).

    В составе российской команды выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.

    Для сборной России это третье поражение на ОИ-2018. На счету россиянок одна победа над китаянками.

    В вечерней сессии российская сборная встретится с японками.

    Результаты других матчей:

    Швейцария – Швеция – 7:8
    Япония – Китай – 6:7
    Дания – Великобритания – 6:7

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