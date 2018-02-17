Российские керлингистки проиграли американкам

Встреча кругового турнира завершилась в экстра-энде со счетом 6:7 (0:1, 2:0, 0:2, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1).
В составе российской команды выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.
Для сборной России это третье поражение на ОИ-2018. На счету россиянок одна победа над китаянками.
В вечерней сессии российская сборная встретится с японками.
Результаты других матчей:
Швейцария – Швеция – 7:8
Япония – Китай – 6:7
Дания – Великобритания – 6:7