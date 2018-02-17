Швейцарка Хеффлин взяла золото ОИ в слоупстайле

В своей лучшей попытке она показала результат 91,20 балла.
Второй стала ее соотечественница Матильда Гремо – 88,00 балла. Замкнула тройку призеров британка Изабель Аткин — 84,60 балла.
Россиянка Анастасия Таталина показала 12-й результат – 51,20 балла.
Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
1. Сара Хеффлин (Швейцария) — 91,20
2. Матильда Гремо (Швейцария) — 88,00
3. Изабель Аткин (Великобритания) — 84,60
4. Мэгги Войсин (США) — 81,20
5. Юханне Килли (Норвегия) — 76,80…
12. Анастасия Таталина (Россия) — 51,20