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    Швейцарка Хеффлин взяла золото ОИ в слоупстайле

    Фристайл Сборная России
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    Сара Хеффлин
    На фото:Сара Хеффлин
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    Швейцарская фристайлистка Сара Хеффлин одержала победу в слоупстайле на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    В своей лучшей попытке она показала результат 91,20 балла.

    Второй стала ее соотечественница Матильда Гремо – 88,00 балла. Замкнула тройку призеров британка Изабель Аткин — 84,60 балла.

    Россиянка Анастасия Таталина показала 12-й результат – 51,20 балла.

    Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал

    1. Сара Хеффлин (Швейцария) — 91,20
    2. Матильда Гремо (Швейцария) — 88,00
    3. Изабель Аткин (Великобритания) — 84,60
    4. Мэгги Войсин (США) — 81,20
    5. Юханне Килли (Норвегия) — 76,80…
    12. Анастасия Таталина (Россия) — 51,20

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