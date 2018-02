Непревзойденный Ханю, рекорд Ковальчука и очередной успех в лыжах

Если санкции МОК наглядно показали, всю глубину развала российского биатлона, то в случае с лыжными гонками обратная картина — пришедшая на смену отстраненным лидерам молодежь берет медаль за медалью.

Впервые с Турина наша женская команда поднялась олимпийский пьедестал. Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали бронзовыми призерами эстафеты 4 по 5 км.

Еще один приятный сюрприз. Лыжная сборная снова с медалью Обзор СМИ после четвертой медали России в лыжных гонках на Олимпиаде-2018 Доминирование в «классике» и идеальная тактика в «коньке», а также потрясающая командная работа принесли российской сборной эту медаль — девушек удачно расставили по этапам и они выполнили свои задачи. На последнем этапе Нечаевская не бросилась за лидерами, а удержала бронзу.

Аппетит, как известно, приходит во время еды. Теперь мы ждем хорошего выступления и от российских мужчин, которые в воскресенье выйдут на старт своей эстафеты 4х10 км.

Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал Россия всухую обыграла США в решающем матче группового раунда Российские хоккеисты, кажется, вспомнили, чего ждут от них болельщики и вышли в четвертьфинал Олимпийского турнира напрямую, разгромив сборную США со счетом 4:0.

Сильно радоваться по этому поводу не стоит, американцы набраны с бору по сосенке и даже свои журналисты их называют «Бандой беспризорников» и не ждут от них ничего особенного.

Тем не менее, нельзя не отметить нападающего Илью Ковальчука. В матче со Словенией форвард СКА сделал дубль, догнав знаменитого нападающего Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. У обоих нападающих стало в активе по 11 шайб.

this goal has Ilya Kovalchuk’s watermark all over it.. One timer, dagger, and the celly to finish it off. pic.twitter.com/334tj63YfJ