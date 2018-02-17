Непревзойденный Ханю, рекорд Ковальчука и очередной успех в лыжах

Лыжницы продолжают радовать

Если санкции МОК наглядно показали, всю глубину развала российского биатлона, то в случае с лыжными гонками обратная картина — пришедшая на смену отстраненным лидерам молодежь берет медаль за медалью.

Впервые с Турина наша женская команда поднялась олимпийский пьедестал. Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали бронзовыми призерами эстафеты 4 по 5 км.

Еще один приятный сюрприз. Лыжная сборная снова с медалью Обзор СМИ после четвертой медали России в лыжных гонках на Олимпиаде-2018 Доминирование в «классике» и идеальная тактика в «коньке», а также потрясающая командная работа принесли российской сборной эту медаль — девушек удачно расставили по этапам и они выполнили свои задачи. На последнем этапе Нечаевская не бросилась за лидерами, а удержала бронзу.

Аппетит, как известно, приходит во время еды. Теперь мы ждем хорошего выступления и от российских мужчин, которые в воскресенье выйдут на старт своей эстафеты 4х10 км.

«Красная машина» завелась

Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал Россия всухую обыграла США в решающем матче группового раунда Российские хоккеисты, кажется, вспомнили, чего ждут от них болельщики и вышли в четвертьфинал Олимпийского турнира напрямую, разгромив сборную США со счетом 4:0.

Сильно радоваться по этому поводу не стоит, американцы набраны с бору по сосенке и даже свои журналисты их называют «Бандой беспризорников» и не ждут от них ничего особенного.

Тем не менее, нельзя не отметить нападающего Илью Ковальчука. В матче со Словенией форвард СКА сделал дубль, догнав знаменитого нападающего Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. У обоих нападающих стало в активе по 11 шайб.

this goal has Ilya Kovalchuk’s watermark all over it.. One timer, dagger, and the celly to finish it off. pic.twitter.com/334tj63YfJ — Jack (@fvckjack) 17 февраля 2018 г.

Падение державшегося 16 лет рекорда случилось в матче с США, где Илья за 0,2 секунды до конца второго периода забросил третью шайбу в ворота Запольски и вошёл в историю. Укрепил свое достижение россиянин, оформив дубль, а ведь впереди еще плей-офф.

Герой дня

Золото Юдзуру Ханю и неудача российских фигуристов Главным героем дня стал японский фигурист Юзуру Ханю, не оставивший никому шансов догнать себя в соревнованиях мужчин-одиночников и ставший чемпионом на второй Олимпиаде подряд.

И если в Сочи японец скорее победил в соревновании «кто меньше упадет», где все боролись не с конкурентами, а со своим волнением, то спустя четыре года он доказал всем, и самому себе в том числе, что по праву является лучшим.

А ведь сомнения в этом были — в прошлом году Ханю сломал ногу и Олимпиада стала для него первыми соревнованиями с ноября. Но заметить это было совершенно невозможно.

I CAN’T BELIEVE I CAN FINALLY SAY TWO-TIME REIGNING OLYMPIC GOLD MEDALIST YUZURU HANYU pic.twitter.com/OWFGkYdZBf — . (@kdramarchive) 17 февраля 2018 г.

Уже короткую программу Юзуру откатал на таком уровне, что у вышедших выступать после него конкурентов в прямом смысле слова подгибались от страха колени.

История повторилась в произвольной программе, закончив которую, юный атлет выплеснул накопившиеся эмоции в крике.

Несмотря на то, как эмоциональны и сильны технически были прокаты Хавьера Фернандеса и Шомо Уно, догнать вышедшего на околоземную орбиту Ханю они уже не имели шансов.

Body language says a lot. You’ve just earned my admiration, Yuzuru Hanyu! Wins Gold with a spirit of genuine sportsmanship. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/K2rRQpYy8v — Pauline Macapagal (@paulineisabel) 17 февраля 2018 г.

Неудачница дня

Выступления российских биатлонистов и биатлонисток на Олимпиаде в Пхенчхане дразнили болельщиков призраком надежды на то, что не все так плохо.

Победа норвежских лыжниц и бронза россиянок в эстафете Масс-старт расставил все на свои места. Мужчины туда даже не попали, а у женщин пробилась лишь Татьяна Акимова, для которой гонка стала апофеозом всего плохого, что могло случиться.

Российская биатлонистка упала еще в самом начале гонки. Российская биатлонистка промазала 5 раз на одном рубеже. Российская биатлонистка стала последней из 30 выступавших спортсменок.

Все это вдвойне обидно, если участь что золото и серебро в масс-старте завоевали две русские девушки, оказавшиеся ненужными нашему биатлону — Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию и Дарья Домрачева, бегущая и стреляющая за Белоруссию.

Победа Эстер Ледецки в горнолыжном супергиганте С легкостью отпущенные в свое время атлетки за свою карьеру уже завоевали 11 олимпийских медалей на двоих. Что их ждало бы, останься они в России?

Прозябание в Кубке IBU потому, что у Анфисы Резцовой есть занимающиеся биатлоном дочки? Допинговый триумф Сочи и последующие суды с пропуском Олимпиады?

Или выступление на уровне Татьяны Акимовой, потому, что у нас, видимо, такая вот система подготовки спортсменов?

Об этой системе после гонки высказалась сама Акимова.

Некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог. А тренироваться, когда нет понимания сути работы, очень сложно. Все-таки мы взрослые люди и должны подходить к процессу осознанно. По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет. Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было. Татьяна Акимова

Прокат дня

Несмотря на то, что в фигурном катании сегодня всецело царил Юзуру Ханю, публике не меньше запомнился и американец Нэйтан Чен.

Один из фаворитом полностью провалился в короткой программе, потеряв все шансы на золото и став лишь 17-м. На произвольную программу Нэйтан, которому было нечего терять, вышел как на последний решительный бой и поразил всех.

18-летний фигурист сделал шесть четверных прыжков в одной программе — два флипа, лутц, два тулупа и сальхов, обойдясь почти без помарок и набрав умопомрачительные 215,08 баллов — пятый результат в истории.

Nathan Chen with a smile (finally) post-FS Interview on his 6 quads w/Andrea Joyce pic.twitter.com/vIfK3v3KW8 — MyNathanWorld (@MyNathanWorld) 17 февраля 2018 г.

В итоге Нэйтан Чен практически до самого финала находился в тройке претендующей на медали, и лишь выступающий последним Шома Уно выпихнул его на четвертое место.

Наслаждаемся катанием других. Российские фигуристы скромно выступили на ОИ-2018 Реакция СМИ на итоги соревнований мужчин-одиночников на Олимпийских играх К сожалению, с российскими фигуристами все вышло ровно наоборот. Дмитрий Алиев, прыгнувший в короткой программе выше головы и имевший шанс побороться за награды, в произвольной программе разнервничался и упал два раза, став в итоге только седьмым.

А Михаил Коляда.... Ну, ему просто пора привыкать, что своими шестью падениями в четырех программах на ОИ-2018, он становится героем мемов.

Моя ролевая модель — фигурист Коляда pic.twitter.com/Q0ejiv5rUA — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 12 февраля 2018 г.

Впрочем, справиться с печалью ему поможет «Мерседес», который он получит за серебро командных соревнований, полностью проваленных им.

Экономили силы?

Российские хоккеистки проиграли в группе три матча с общим счетом 1:15. Неудивительно, что никто не ждал ничего хорошего и в четвертьфинальном матче со швейцарками, которым они проиграли в Сочи.

Хоккей. Сборная России разгромила США 4:0 Однако российские спортсменки преобразились и победили соперниц со счетом 6:2, впервые в своей истории выйдя в полуфинал Олимпийских игр.

В чем секрет такого резкого преображения? По словам главного тренера, команду завели слова лидера мужской сборной Ильи Ковальчука, который не слишком лестно отозвался о женском хоккее. Что ж, да здравствует girl power, давшая достойный ответ сексистам.

Лишь бы запала хватило как минимум до финала.