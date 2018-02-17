Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Непревзойденный Ханю, рекорд Ковальчука и очередной успех в лыжах

    Все, чем запомнился восьмой день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

    Сборная России Медали России Биатлон Лыжные гонки Фигурное катание Хоккей
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Призеры соревнований по фигурному катанию
    Призеры соревнований по фигурному катанию
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Суббота подарила сборной атлетов из России очередную медаль — и снова в лыжах. Порадовали болельщиков и обе хоккейные сборные, что слегка сгладило огорчение от провала в биатлоне и фигурном катании.

    Лыжницы продолжают радовать

    Если санкции МОК наглядно показали, всю глубину развала российского биатлона, то в случае с лыжными гонками обратная картина — пришедшая на смену отстраненным лидерам молодежь берет медаль за медалью.

    Впервые с Турина наша женская команда поднялась олимпийский пьедестал. Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали бронзовыми призерами эстафеты 4 по 5 км.

    Еще один приятный сюрприз. Лыжная сборная снова с медалью Обзор СМИ после четвертой медали России в лыжных гонках на Олимпиаде-2018 Доминирование в «классике» и идеальная тактика в «коньке», а также потрясающая командная работа принесли российской сборной эту медаль — девушек удачно расставили по этапам и они выполнили свои задачи. На последнем этапе Нечаевская не бросилась за лидерами, а удержала бронзу.

    Аппетит, как известно, приходит во время еды. Теперь мы ждем хорошего выступления и от российских мужчин, которые в воскресенье выйдут на старт своей эстафеты 4х10 км.

    «Красная машина» завелась

    Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал Россия всухую обыграла США в решающем матче группового раунда Российские хоккеисты, кажется, вспомнили, чего ждут от них болельщики и вышли в четвертьфинал Олимпийского турнира напрямую, разгромив сборную США со счетом 4:0.

    Сильно радоваться по этому поводу не стоит, американцы набраны с бору по сосенке и даже свои журналисты их называют «Бандой беспризорников» и не ждут от них ничего особенного.

    Тем не менее, нельзя не отметить нападающего Илью Ковальчука. В матче со Словенией форвард СКА сделал дубль, догнав знаменитого нападающего Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. У обоих нападающих стало в активе по 11 шайб.


    Падение державшегося 16 лет рекорда случилось в матче с США, где Илья за 0,2 секунды до конца второго периода забросил третью шайбу в ворота Запольски и вошёл в историю. Укрепил свое достижение россиянин, оформив дубль, а ведь впереди еще плей-офф.

    Герой дня

    Золото Юдзуру Ханю и неудача российских фигуристов Главным героем дня стал японский фигурист Юзуру Ханю, не оставивший никому шансов догнать себя в соревнованиях мужчин-одиночников и ставший чемпионом на второй Олимпиаде подряд.

    И если в Сочи японец скорее победил в соревновании «кто меньше упадет», где все боролись не с конкурентами, а со своим волнением, то спустя четыре года он доказал всем, и самому себе в том числе, что по праву является лучшим.

    А ведь сомнения в этом были — в прошлом году Ханю сломал ногу и Олимпиада стала для него первыми соревнованиями с ноября. Но заметить это было совершенно невозможно.


    Уже короткую программу Юзуру откатал на таком уровне, что у вышедших выступать после него конкурентов в прямом смысле слова подгибались от страха колени.

    История повторилась в произвольной программе, закончив которую, юный атлет выплеснул накопившиеся эмоции в крике.

    Несмотря на то, как эмоциональны и сильны технически были прокаты Хавьера Фернандеса и Шомо Уно, догнать вышедшего на околоземную орбиту Ханю они уже не имели шансов.


    Неудачница дня

    Выступления российских биатлонистов и биатлонисток на Олимпиаде в Пхенчхане дразнили болельщиков призраком надежды на то, что не все так плохо.

    Победа норвежских лыжниц и бронза россиянок в эстафете Масс-старт расставил все на свои места. Мужчины туда даже не попали, а у женщин пробилась лишь Татьяна Акимова, для которой гонка стала апофеозом всего плохого, что могло случиться.

    Российская биатлонистка упала еще в самом начале гонки. Российская биатлонистка промазала 5 раз на одном рубеже. Российская биатлонистка стала последней из 30 выступавших спортсменок.

    Все это вдвойне обидно, если участь что золото и серебро в масс-старте завоевали две русские девушки, оказавшиеся ненужными нашему биатлону — Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию и Дарья Домрачева, бегущая и стреляющая за Белоруссию.

    Победа Эстер Ледецки в горнолыжном супергиганте С легкостью отпущенные в свое время атлетки за свою карьеру уже завоевали 11 олимпийских медалей на двоих. Что их ждало бы, останься они в России?

    Прозябание в Кубке IBU потому, что у Анфисы Резцовой есть занимающиеся биатлоном дочки? Допинговый триумф Сочи и последующие суды с пропуском Олимпиады?

    Или выступление на уровне Татьяны Акимовой, потому, что у нас, видимо, такая вот система подготовки спортсменов?

    Об этой системе после гонки высказалась сама Акимова.

    Некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог. А тренироваться, когда нет понимания сути работы, очень сложно. Все-таки мы взрослые люди и должны подходить к процессу осознанно. По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет. Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было.
    Татьяна Акимова

    Прокат дня

    Несмотря на то, что в фигурном катании сегодня всецело царил Юзуру Ханю, публике не меньше запомнился и американец Нэйтан Чен.

    Один из фаворитом полностью провалился в короткой программе, потеряв все шансы на золото и став лишь 17-м. На произвольную программу Нэйтан, которому было нечего терять, вышел как на последний решительный бой и поразил всех.

    18-летний фигурист сделал шесть четверных прыжков в одной программе — два флипа, лутц, два тулупа и сальхов, обойдясь почти без помарок и набрав умопомрачительные 215,08 баллов — пятый результат в истории.


    В итоге Нэйтан Чен практически до самого финала находился в тройке претендующей на медали, и лишь выступающий последним Шома Уно выпихнул его на четвертое место.

    Наслаждаемся катанием других. Российские фигуристы скромно выступили на ОИ-2018 Реакция СМИ на итоги соревнований мужчин-одиночников на Олимпийских играх К сожалению, с российскими фигуристами все вышло ровно наоборот. Дмитрий Алиев, прыгнувший в короткой программе выше головы и имевший шанс побороться за награды, в произвольной программе разнервничался и упал два раза, став в итоге только седьмым.

    А Михаил Коляда.... Ну, ему просто пора привыкать, что своими шестью падениями в четырех программах на ОИ-2018, он становится героем мемов.


    Впрочем, справиться с печалью ему поможет «Мерседес», который он получит за серебро командных соревнований, полностью проваленных им.

    Экономили силы?

    Российские хоккеистки проиграли в группе три матча с общим счетом 1:15. Неудивительно, что никто не ждал ничего хорошего и в четвертьфинальном матче со швейцарками, которым они проиграли в Сочи.

    Хоккей. Сборная России разгромила США 4:0 Однако российские спортсменки преобразились и победили соперниц со счетом 6:2, впервые в своей истории выйдя в полуфинал Олимпийских игр.

    В чем секрет такого резкого преображения? По словам главного тренера, команду завели слова лидера мужской сборной Ильи Ковальчука, который не слишком лестно отозвался о женском хоккее. Что ж, да здравствует girl power, давшая достойный ответ сексистам.

    Лишь бы запала хватило как минимум до финала.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Наслаждаемся катанием других. Российские фигуристы скромно выступили на ОИ-2018
  • Реакция СМИ на итоги соревнований мужчин-одиночников на Олимпийских играх
    •
  • Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал
  • Россия всухую обыграла США в решающем матче группового раунда
    •
  • 17/02
    • Норвежки выиграли лыжную эстафету, россиянки – третьи
  • 17/02
    • Нечаевская: Менеджер сказал, что должна совершить подвиг
  • 17/02
    • Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал ОИ-2018
  • 17/02
    • Российские хоккеисты разгромили США на Олимпиаде-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИ
    Подробный разбор
  • Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал
  • Россия всухую обыграла США в решающем матче группового раунда
    •
  • Наслаждаемся катанием других. Российские фигуристы скромно выступили на ОИ-2018
  • Реакция СМИ на итоги соревнований мужчин-одиночников на Олимпийских играх
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» — фаворит в матче с «Флоридой»
  • «Виннипег» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля
  • 1,82
    •
  • Возьмет ли «Коламбус» реванш у «Питтсбурга»?
  • «Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля
  • 1,84
    •
    Олимпиада-2018. Главное
  • Без шансов. Россия разбила США и вышла в четвертьфинал
  • Россия всухую обыграла США в решающем матче группового раунда
    •
  • Наслаждаемся катанием других. Российские фигуристы скромно выступили на ОИ-2018
  • Реакция СМИ на итоги соревнований мужчин-одиночников на Олимпийских играх
    •
  • Еще один приятный сюрприз. Лыжная сборная снова с медалью
  • Обзор СМИ после четвертой медали России в лыжных гонках на Олимпиаде-2018
    •
  • 13:26
    • Норвежки выиграли лыжную эстафету, россиянки – третьи
  • 18:32
    • Знарок: Были лучше американцев во всем
  • 18:19
    • Поляк Стох стал трехкратным олимпийским чемпионом в прыжках с трамплина
  • 17:41
    • Российские хоккеисты разгромили США на Олимпиаде-2018
  • 18:05
    • Словения по буллитам обыграла Словакию на ОИ-2018
  • 17:53
    • Российские керлингистки уступили Японии на ОИ-2018
  • 16:55
    • Британка Ярнолд выиграла золотую медаль Олимпиады-2018 в скетелоне
  • 16:21
    • Россияне Кротов и Буров квалифицировались в финал в лыжной акробатике
  • 16:06
    • Канадец Жерар стал чемпионом Олимпиады в Пхенчхане в шорт-треке
  • 15:41
    • Корейская шорт-трекистка стала чемпионкой Олимпиады-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •