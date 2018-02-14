С больной головы на здоровую

Что произошло?

Во вторник, 13 февраля появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) якобы по ошибке забыл включить в список приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов: конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Сергея Попова.

О том, что оба спортсмена могли ехать на Игры, выяснилось после того, как Грязцов и Попов в числе 47 россиян подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение МОК не приглашать их на Игры.

Апелляция была отклонена, но из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, но по каким-то причинам не попали в итоговый список допущенных атлетов.

Ошибка обнаружилась лишь в ходе выездных слушаний панели CAS в Корее, и судом было принято решение допустить Грязцова и Попова до Олимпиады.

МОК — не виноват

Разумеется, российские болельщики и эксперты сразу начали винить во всем Международный олимпийский комитет. С грозным пресс-релизом сразу выступила федерация бобслея России.

Произошедшее с нашим перспективным спортсменом, обладателем Кубка Европы Дмитрием Поповым лишний раз доказывает, что расследования были плохо подготовлены, а члены комиссии не подошли к своему делу тщательно, хотя речь шла о судьбе живых людей, для которых случившееся это не только возможность выступить на Играх, но и пятно на репутации. Однако желание вынести политически нужное решение перед началом Олимпиады оказалось важнее той самой борьбы за права чистых спортсменов, о которой нам без конца говорят. Пресс-релиз ФБР

Вот только представители Международного олимпийского комитета оказались вовсе ни при чем.

ОКР отправил в МОК на рассмотрение список из 500 спортсменов, куда Грязцов и Попов входили. Комиссия по допуску под руководством Валери Фурнерон отсеяла 111 спортсменов и вернула в ОКР список из 389 атлетов, которые могли получить приглашение на Олимпиаду. И Грязцов, и Попов в нем тоже были.

Общее число спортсменов, имевших право на приглашение на Олимпиаду, всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идёт речь — Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, — вошли в список 389 спортсменов, о чём был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде. По некоторым причинам эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то что к ним не было претензий со стороны МОК. Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых Пресс-релиз МОК

Глава пресс-службы МОКзаявил, что организация не получала от ОКР никаких претензий по поводу этих двух атлетов. Да и почему должна была?

ОКР — ни при чем

Олимпийский комитет России подтвердил, что фамилии обоих спортсменов были в списке полученном от МОК, который затем был отправлен в спортивные федерации – российская квота на эти Игры составляла 215 человек.

А вот в списках спортсменов, полученных ОКР от федераций, этих фамилий уже не было, заявил представитель Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Вокруг ситуации с Грязцовым и Поповым возникло недопонимание. В списках, где были указаны фамилии наших спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры-2018, эти атлеты действительно были. Далее мы разослали эти списки по национальным федерациям по зимним видам спорта. И дальше федерации формировали свои заявки из людей, которые могут получить приглашения. Они делали это в первую очередь по спортивному принципу – учитывали кто прошел отбор, кто нет. В списках, которые вернули нам федерации, Грязцова и Попова уже не было. То есть федерации сами сочли, что эти спортсмены не проходят в состав национальной команды. Поэтому они и не попали в нашу заявку, которую мы направили в МОК. Все вопросы, почему спортсменов нет на Играх-2018, следует адресовать федерациям. Они должны объяснить, по какому критерию спортсмены не прошли отбор. Константин Выборнов

Все вопросы к федерациям

Итак, в конце концов выясняется, что оба спортсмена не поехали на Олимпиаду в Пхенчхане исключительно по решению своих федераций.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил, что Сергей Грязцов не вошёл в список российских атлетов потому, что не выполнил критерии отбора. А апелляцию в CAS он подавал... ну, на всякий случай.

Грязцов не был включён в финальную заявку Союза конькобежцев России, так как не выполнил абсолютных критериев отбора и проходил в состав решением тренерского совета. Его дело подавали в Спортивный арбитражный суд, так как считалось, что он не был приглашён Международным олимпийским комитетом. Информацию о не приглашённых МОК спортсменах мы имели только в устном виде. Алексей Кравцов

Самтакже в курсе, что отбор не пришел, хотя и считает, что если бы ситуация прояснилась раньше — шанс у него был бы. Спортсмен не в курсе, что решение о его неучастии было принято федерацией с самого начала.

В отборе было три или четыре критерия, один из которых, может быть, я не выполнил. Но в списке команды я был. Довольно запутанная история. Думаю, лучше обратиться к главе союза Алексею Юрьевичу Кравцову, он все вам расскажет сам. Чья здесь вина – МОК, ОКР или Союза конькобежцев России? Скажем так, это ситуация обоюдная. Если бы МОК раньше дал мой допуск, то, может быть, могли решить вопрос. А получилось, что все выяснилось в финальной заявке. Но в целом я мог бежать, если бы не эта ситуация. Сергей Грязцов

Федерация бобслея России, так яростно винившая во всем МОК, также сменила тон. Генеральный секретарь федерациизаявил, что «перспективный спортсмен», без которого команда как без рук, на Олимпиаде не нужен, потому его в окончательный список и не включили.

В список отстраненных, как нам объявили, Попов попал по ошибке. Мы подавали его в числе других на аккредитацию. Планировали его в качестве резерва на случай, если откажут кому-то из пилотов. В Корею он, конечно, не приедет. Пилоты у нас как раз есть, нам не хватает разгоняющих, чтобы собрать вторую четверку. Сергей Пархоменко

В мужском бобслее россияне завоевали две квоты для участия в Олимпийских играх, их заняли экипажи пилотов, выступавших в Кубке мира.

При этом в списке допущенных на Игры-2018 оказались всего четверо разгоняющих, поэтому в гонке четверок Россия будет представлена лишь одним экипажем.

Потеряла ли что-то сборная России?

Краткий ответ — нет.

Попов в этом сезоне не стартовал в Кубке мира, а в Кубке Европы, занял 6-е место в двойках и 7-е в четверках. На высокий результат в Пхенчхане с такими результатами претендовать нельзя.

Грязцов в зачете Кубка мира на дистанции 1500 м занимает 18-е место и точно не входил в число претендентов на медали Олимпиады-2018.

Разумеется, могло произойти чудо и спортсмены могли прыгнуть выше головы на Олимпиаде, показав неожиданно высокие результаты. Но то же можно сказать о любом другом резервисте, которого федерации имели право внести в заявку.

Напомним, что ОКР имел возможность заполнить почти всю квоту российской сборной на Олимпиаде — 209 из 211 человек, но в Пхёнчхан были отправлены лишь 169 человек.

Федерации не стали заполнять заявку резервистами, как они объяснили «в знак уважения к отстраненным спортсменам». В результате неиспользованные квоты были распределены между другими сборными.

Поэтому попытки чиновников российских федераций всеми силами избегнуть ответственности за свои решения и свалить все на происки «западных противников» выглядят смешно и глупо, хотя уже привычно.