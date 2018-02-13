Российские хоккеистки разгромлены сборной США

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

потерпела разгромное поражение от(0:5) в матче группового этапа Олимпийских игр-2018.

Голы на свой счёт записали Кейси Беллами, Джиджи Марвин, Ханна Брандт и Жослин Ламурё, оформившая дубль в течение шести секунд.

В своём первом матче на турнире женская сборная также была разгромлена, игра с командой Канады закончилась с тем же счётом 0:5.

Сборная США и Канады обеспечили себе место в полуфинале олимпийских соревнований.

Россия сыграет в четвертьфинале со Швейцарией или Швецией, которые гарантировали себе первые два места в группе B.

5 февраля сборная России сыграет за третье место в группе А со сборной Финляндии.