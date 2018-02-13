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    Российские хоккеистки разгромлены сборной США

    Хоккей Сборная России
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    Россия — США
    На фото:Россия — США
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Женская хоккейная сборная России потерпела разгромное поражение от команды США (0:5) в матче группового этапа Олимпийских игр-2018.

    Голы на свой счёт записали Кейси Беллами, Джиджи Марвин, Ханна Брандт и Жослин Ламурё, оформившая дубль в течение шести секунд.

    В своём первом матче на турнире женская сборная также была разгромлена, игра с командой Канады закончилась с тем же счётом 0:5.

    Сборная США и Канады обеспечили себе место в полуфинале олимпийских соревнований.

    Россия сыграет в четвертьфинале со Швейцарией или Швецией, которые гарантировали себе первые два места в группе B.

    5 февраля сборная России сыграет за третье место в группе А со сборной Финляндии.

    Хоккей. Олимпийские игры. Женщины. Группа A
    США — Россия — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Беллами — 1 (Дж. Ламуре, Марвин), 8:02 — 1:0. Дж. Ламуре — 1 (М. Ламуре), 31:46 — 2:0. Дж. Ламуре — 2, 31:52 — 3:0. Марвин — 1 (Пелки, Дагган), 34:38 — 4:0. Брандт — 1 (Камеранези, Келлер), 58:23 — 5:0.Вратари: Хенсли — Тараканова (Морозова, 34:38).Броски: 50 (7+24+19) — 13 (2+7+4).Штраф: 2 — 6.
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