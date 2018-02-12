Сборная России провела первую тренировку на ОИ

На тренировке в понедельник российская сборная работала в следующих сочетаниях:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
Вячеслав Войнов – Владислав Гавриков, Илья Ковальчук – Павел Дацюк – Михаил Григоренко;
Никита Нестеров – Алексей Марченко, Никита Гусев – Вадим Шипачев – Кирилл Капризов;
Андрей Зубарев – Артем Зуб, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Калинин;
Богдан Киселевич – Егор Яковлев, Сергей Широков – Николай Прохоркин – Александр Барабанов; Сергей Мозякин, Илья Каблуков.
Хоккейный турнир на зимних Играх пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне играют в группе B вместе с США, Словенией и Словакией. Групповой этап сборная России начнет матчем со словаками 14 февраля.