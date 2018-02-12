На фото: Сборная России провела первую тренировку на ОИ twitter.com/IgorRabiner

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Сборнаяпо хоккею провела первую тренировку на Олимпиаде-2018. Об этом сообщает ТАСС.

На тренировке в понедельник российская сборная работала в следующих сочетаниях:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

Вячеслав Войнов – Владислав Гавриков, Илья Ковальчук – Павел Дацюк – Михаил Григоренко;

Никита Нестеров – Алексей Марченко, Никита Гусев – Вадим Шипачев – Кирилл Капризов;

Андрей Зубарев – Артем Зуб, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Калинин;

Богдан Киселевич – Егор Яковлев, Сергей Широков – Николай Прохоркин – Александр Барабанов; Сергей Мозякин, Илья Каблуков.

Хоккейный турнир на зимних Играх пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне играют в группе B вместе с США, Словенией и Словакией. Групповой этап сборная России начнет матчем со словаками 14 февраля.