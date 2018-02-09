Устюгов: Нашим спортсменам в Пхенчхане необходима поддержка

, который не получил отприглашение для участия в Олимпиаде-2018, призвал поддержать российских спортсменов, которые выступят на Играх под нейтральным флагом.

Соответствующий пост Устюгов разместил в Instagram.

«Мы — спортсмены сборной России, и при любых обстоятельствах должны верить, бороться и защищать честь нашей страны в спорте. Да, нас не допустили до Игр, но есть другие спортсмены, которым надо сконцентрироваться на своем деле, которым необходима наша поддержка. Надо сохранить позитивный настрой, не тратить эмоции на негатив и дать ребятам реализовать себя. В любом случае это Олимпийские игры, главный старт четырехлетия. Мы в вас верим!», — написал Устюгов.

«А у нас, не допущенных до Игр, будут новые старты, где мы покажем, на что способны», — также отметил лыжник.

Напомним, Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляцию Устюгова и еще ряда российских спортсменов касательно недопуска на ОИ-2018.