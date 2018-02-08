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    Юсков: В такой Олимпиаде я участвовать не хочу

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    Денис Юсков
    На фото:Денис Юсков
    Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков прокомментировал отказ CAS рассматривать апелляцию к МОК о недопуске к Олимпиаде-2018.

    «Я немного устал от всей этой ситуации. Много раз было так, что утром встаешь и читаешь, что на 100% Юсков и кампания не едут на Олимпиаду, а к вечеру, что ничего не отклонено и т.д.

    Если честно, то я смирился с тем, что не поеду на ОИ. И не очень то хочется участвовать в таких соревнованиях, когда тебя не допускают только из-за того, что у тебя российский паспорт.

    Когда не пускают таких спортсменов, как шестикратного олимпийского чемпионат Виктора Ана. Последнее мое чувство, что в такой Олимпиаде я участвовать не хочу», — передает слова Юскова «Спорт FM».

    Напомним, что в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда сообщили, что в рассмотрении дела отказано конькобежцам Павлу Кулижникову и Денису Юскову, представительнице шорт-трека Татьяне Бородулиной, биатлонистам Александру Логинову и Ирине Старых, а также летающему лыжнику Дмитрию Васильеву.

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