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    Климов: На Олимпиаде-2018 реально выиграть медали

    Прыжки с трамплина Сборная России
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    Евгений Климов
    На фото:Евгений Климов
    Российский прыгун с трамплина Евгений Климов считает, что может выиграть медаль на Олимпийских играх-2018.

    Сегодня Климов квалифицировался в финальную часть соревнований Олимпиады с 12-го места.

    «Да все реально, такое может быть. Сегодня не все получилось, но самое главное – впереди. Могу еще прибавить, но многое будет зависеть от настроения.

    Я хочу проявить себя здесь. Не буду говорить, на какие места нацеливаюсь, но сделаю все, что от меня зависит.

    Неудачные результаты в текущем сезоне? Причина в том, что в начале зимы были некоторые проблемы с инвентарем.

    Пока я решал эти проблемы, страдал психологический настрой. И только сейчас я выхожу на свой уровень», – приводит ТАСС слова Климова.

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