Климов: На Олимпиаде-2018 реально выиграть медали

Российский прыгун с трамплинасчитает, что может выиграть медаль на Олимпийских играх-2018.

Сегодня Климов квалифицировался в финальную часть соревнований Олимпиады с 12-го места.

«Да все реально, такое может быть. Сегодня не все получилось, но самое главное – впереди. Могу еще прибавить, но многое будет зависеть от настроения.

Я хочу проявить себя здесь. Не буду говорить, на какие места нацеливаюсь, но сделаю все, что от меня зависит.

Неудачные результаты в текущем сезоне? Причина в том, что в начале зимы были некоторые проблемы с инвентарем.

Пока я решал эти проблемы, страдал психологический настрой. И только сейчас я выхожу на свой уровень», – приводит ТАСС слова Климова.