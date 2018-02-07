Ковальчук: Можем обыграть Канаду, даже если у них будут игроки НХЛ

Нападающий сборной Россиивыразил уверенность, что национальная команда способна обыграть Канаду на Олимпиаде-2018.

«Мы обыгрывали Канаду, хотя у нее были игроки НХЛ. Мы сделали это в Турине, поэтому мы можем их обыгрывать, когда у них в составе лучшие игроки.

Каждой команде будет не хватать хоккеистов из НХЛ. Они должны быть в Корее, ведь хоккей – главный вид спорта на Олимпиаде. Весь мир будет смотреть за этим турниром.

Мы просто готовимся к каждому матчу, фокусируемся на победе. У нас собрана отличная команда, все поддерживают друг друга.

Это можно увидеть даже из статистики, по ней можно понять, сколько бросков мы блокируем. Мы хорошо действуем в меньшинстве.

НХЛ? Посмотрим. Мне не нравится много думать об этом», – Ковальчук: «Россия может обыграть Канаду, даже если у них будут игроки НХЛ» пресс-служба ИИХФ Ковальчука.