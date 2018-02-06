Биатлонист будет знаменосцем сборной Норвегии на Олимпиаде-2018

Биатлонистбудет знаменосцемво время церемонии открытия

«Когда меня попросили, сперва я очень удивился, но потом ощутил счастье и гордость. Это был очень приятный сюрприз. Честно говоря, даже не мог подумать, что буду знаменосцем», — приводит слова Свендсена nrk.no.

«Это очень почетная миссия. Не каждому предоставляется такая возможность», — добавил биатлонист.

Напомним, ОИ-2018 станут для Свендсена четвертыми в карьере. На счету норвежца — четыре олимпийских «золота» и одно «серебро».



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