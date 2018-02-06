В Пхенчхане ввели карантин из-за вспышки вирусной инфекции

В столицеПхенчхане вспыхнула эпидемия норовируса, который вызывает желудочно-кишечные расстройства.

Как передает «Спорт-Экспресс», во вторник, 6 февраля, было установлено, что инфицированы уже 36 человек — преимущественно жители городка Джинбу, в котором находится важный транспортный узел горного кластера.

Отмечается, что заболевшие работают в службе безопасности на олимпийских объектах. В связи с этим было принято решение временно заменить 1200 охранников Олимпиады-2018 на корейских солдат.

«Чтобы инфекция не распространилась на зрителей и спортсменов, мы закрыли несколько районов Джинбу на карантин. Сейчас 1200 человек из числа сотрудников службы безопасности временно не работают на Олимпиаде, их заменили армейские подразделения. Вирус надо локализовать», — сказал исполнительный директор ОИ-2018 Кристоф Дюби.

«У нас все здоровы, но сейчас я получил сообщение, что норовирус уже здесь», — отметил спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус, сообщает VG.

Отмечается, что инфекция проникла через питьевую воду. Как уверяют в оргкомитете Игр, ее симптомы (рвота, диарея и кашель) самостоятельно проходят через два дня.

Канадские спортсмены будут петь гендерно-нейтральный гимн на ОИ-2018

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.