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Олимпиада-2018
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    В Пхенчхане ввели карантин из-за вспышки вирусной инфекции

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    Олимпиада-2018
    На фото:Олимпиада-2018
    В столице Олимпиады-2018 Пхенчхане вспыхнула эпидемия норовируса, который вызывает желудочно-кишечные расстройства.

    Как передает «Спорт-Экспресс», во вторник, 6 февраля, было установлено, что инфицированы уже 36 человек — преимущественно жители городка Джинбу, в котором находится важный транспортный узел горного кластера.

    Отмечается, что заболевшие работают в службе безопасности на олимпийских объектах. В связи с этим было принято решение временно заменить 1200 охранников Олимпиады-2018 на корейских солдат.

    «Чтобы инфекция не распространилась на зрителей и спортсменов, мы закрыли несколько районов Джинбу на карантин. Сейчас 1200 человек из числа сотрудников службы безопасности временно не работают на Олимпиаде, их заменили армейские подразделения. Вирус надо локализовать», — сказал исполнительный директор ОИ-2018 Кристоф Дюби.

    «У нас все здоровы, но сейчас я получил сообщение, что норовирус уже здесь», — отметил спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус, сообщает VG.

    Отмечается, что инфекция проникла через питьевую воду. Как уверяют в оргкомитете Игр, ее симптомы (рвота, диарея и кашель) самостоятельно проходят через два дня.

    Канадские спортсмены будут петь гендерно-нейтральный гимн на ОИ-2018

    Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

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