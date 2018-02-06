Аввакумова: Иностранцы не проявляют негатива в адрес россиян на Олимпиаде

Российский лидер в прыжках с трамплинане заметила негативного отношения со стороны иностранных спортсменов на Олимпиаде-2018.

«Не исключаю негативного отношения к спортсменам из России на Олимпийских играх. Однако решение МОК было принято не вчера, все об этом знают.

Мы уже общались со спортсменками из других стран, негатива в наш адрес с их стороны не проявлялось. Не хотелось бы сейчас говорить о результате, чтобы потом не было разных комментариев.

На Олимпиаде есть только три призовых места, остальное называется участием, поэтому лично для меня удовлетворительным результатом станет призовое место», — цитирует ТАСС Аввакумову.