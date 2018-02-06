ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Аввакумова: Иностранцы не проявляют негатива в адрес россиян на Олимпиаде

    Прыжки с трамплина Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Ирина Аввакумова
    На фото:Ирина Аввакумова
    Российский лидер в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова не заметила негативного отношения со стороны иностранных спортсменов на Олимпиаде-2018.

    «Не исключаю негативного отношения к спортсменам из России на Олимпийских играх. Однако решение МОК было принято не вчера, все об этом знают.

    Мы уже общались со спортсменками из других стран, негатива в наш адрес с их стороны не проявлялось. Не хотелось бы сейчас говорить о результате, чтобы потом не было разных комментариев.

    На Олимпиаде есть только три призовых места, остальное называется участием, поэтому лично для меня удовлетворительным результатом станет призовое место», — цитирует ТАСС Аввакумову.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 03/02
    • Швейцарский суд отклонил иски шести россиян на участие в Играх-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеру
    Подробный разбор
  • Серьезное поражение в глобальной борьбе с допингом
  • Зарубежная реакция на решение CAS оправдать отстраненных МОК россиян
    •
  • В погоне за долгожданным золотом
  • Все о подготовке ледовый дружины Олега Знарка к играм в Пхенчхане
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • 1,63
    •
  • «Рейнджерс» могут прервать серию неудач в игре с «Бостоном»
  • «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля
  • 1,86
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 00:40
    • Экс-судья CAS: МОК должен будет подчиниться решению суда
  • 00:12
    • Букин: Хочу, чтобы МОК назвал причины, по которым я был отстранен от ОИ
  • 22:59
    • Слушания по искам россиян, не приглашенных МОК на Игры, запрошены на 8-9 февраля
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    • Вчера в 20:46
  • 18:49
    • Биатлонист будет знаменосцем сборной Норвегии на Олимпиаде-2018
  • 17:58
    • Российским спортсменам прогнозируют девять медалей на ОИ-2018
  • 15:50
    • В Пхенчхане ввели карантин из-за вспышки вирусной инфекции
  • 14:49
    • Еще двенадцать российских спортсменов подали иск в CAS
  • 14:13
    • МОК проверяет экипировку российских спортсменов в Пхенчхане
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    • Вчера в 13:51
  • 11:24
    • 32 российских атлета подали иск к МОК
  • 10:11
    • На Игры в Корее продано более 77% билетов
  • 09:59
    • Заседание CAS по делам 32 российских спортсменов состоится 7 февраля
  • 05/02
    • Канадские спортсмены будут петь гендерно-нейтральный гимн на ОИ-2018
  • 05/02
    • Стало известно, сколько россиян примет участие в церемонии открытия ОИ-2018
  • 05/02
    • НОК Германии: Хорошо, что МОК не пригласил оправданных россиян на ОИ-2018
  • 05/02
    • Колобков: Нельзя исключать провокаций в отношении российских спортсменов на ОИ-2018
  • 05/02
    • Бах: Отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Игры-2018
  • 05/02
    • Кремль сожалеет о недопуске на ОИ россиян, оправданных в CAS
  • 05/02
    • Российские биатлонисты не примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •