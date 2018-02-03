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Олимпиада-2018
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    Комиссия МОК рассмотрит приглашение на ОИ-2018 15 спортсменов РФ, оправданных CAS

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    Александр Легков
    На фото:Александр Легков
    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит приглашение 15 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), на Олимпиаду в Пхенчхане, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

    Исполком МОК в субботу начал работу в Пхенчхане, где 9 февраля откроются Олимпийские игры.

    «Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно.

    Что касается сроков — не знаю. На то, чтобы предоставить обоснование, нужно время. Все, что мы можем сделать — это запустить процесс заново и рассмотреть их», — приводит слова Адамса insidethegames.biz.

    CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.

    Олимпийский комитет России (ОКР) попросил МОК не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения на Олимпийские игры-2018 15 представителям России. Как заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков, речь идет о следующих атлетах: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт).

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