Парламент Кореи организовал движение болельщиков в поддержку российских спортсменов

Парламент Южной Кореи учредил движение болельщиков, которые будут поддерживать российских спортсменов во время Олимпийских игр в Пхенчхане, передает ТАСС.

Россияне выступят на Играх под нейтральным флагом в составе команды «Олимпийских атлетов из России».

«Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», – отметила глава правящей партии демократов Чху Ми Э.

«В России высоко ценят готовность корейских друзей поддержать нашу команду, и мы рассматриваем это как яркое подтверждение высокого уровня отношений между нашими странами и стремления к дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества.

Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов», – заявил посол России в Южной Корее Александр Тимонин.