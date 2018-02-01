Крюков: Под нейтральным флагом на Олимпиаду-2018 не поеду

Серебряный призер Олимпиады в Сочи, российский лыжникотметил, что чувствует радость после решения Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) оправдать 28 российских спортсменов.

CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

«Чувствую радость. Беспочвенно оклеветали меня. Я на 90 процентов уверен, что нас не пригласят на Олимпиаду.

Почему? А почему не пригласили Шипулина, Ана, Юскова? Это политический момент. Не только я, все 11 лыжников будут добиваться возмещения ущерба. Пойдем в суд.

Поездка на Олимпиаду? Нет, под нейтральным флагом не поеду», — заявил Крюков в эфире «60 минут».