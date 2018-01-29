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Олимпиада-2018
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    Вяльбе: У нас забрали наши квоты. Они распределяются автоматически

    Лыжные гонки Сборная России
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    Елена Вяльбе
    На фото:Елена Вяльбе
    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что квоты российских спортсменов на которые не получили приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, были автоматически распределены федерациями по видам спорта между спортсменами из других стран.

    29 января появилась информация о том, что сборная Белоруссии получила две дополнительных квоты для лыжников и три — для конькобежцев. Об этом было объявлено после того, как состав российской заявки на соревнования в Корее был утвержден.

    «У нас сразу же забрали наши квоты, при этом важно отметить, что они распределяются не МОК, а FIS (Международная федерация лыжного спорта).

    И они распределяются автоматически, там есть дата дедлайна. То есть ОКР отправил наших 20 человек, выполнивших нормативы. МОК обрезал дисквалифицированных и не получивших приглашение, а остальные квоты ушли на следующих претендентов.

    Точно так же и у других федераций, того же ISU (Международный союз конькобежцев)», — цитирует «Р-Спорт» Вяльбе.

    Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России.

    Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

    Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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