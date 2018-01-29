Быков: Положительный момент состава сборной России на Олимпиаде — сыгранность

Бывший главный тренер сборной Россииназвал важным положительным моментом при формировании национальной команды ее сыгранность.

Турнир среди мужских сборных по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

В состав российской команды, которая выступит под олимпийским флагом и в статусе «Спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), включены 15 игроков СКА, 8 хоккеистов московского ЦСКА, а также капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и вратарь уральцев Василий Кошечкин.

«На мой взгляд, названный состав – оптимальный из того, что можно было выбрать. Разумеется, у каждого специалиста и у каждого болельщика может быть свое мнение. Но решает всегда только тренерский штаб в зависимости от своих критериев. Кто бы как ни думал, в конце концов, все должны согласиться с выбором тренеров и поддерживать нашу сборную. Особо отмечу, что вся полемика вокруг количества клубов, представленных в сборной, не стоит выеденного яйца.

Подготовка к олимпийским играм была составлена задолго до объявления состава. Все, что делалось в нашем хоккее, было направлено на получение результата. В том, что в сборной много ребят из СКА и ЦСКА, есть один очень важный положительный момент – это сыгранность хоккеистов. Сыгранность – основа традиций отечественного хоккея с давних времен: наигрывание троек, пятерок, пар защитников. Для нас это большой козырь, что игроки знают друг друга, сильные качества каждого и благодаря этому сумеют показать хорошую игру. Это может стать главным компонентом в победе в краткосрочном турнире», — цитирует «Р-Спорт» Быкова.