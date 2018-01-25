Елистратов: Если мы не поедем на ОИ, под откос попадет подрастающее поколение

Российский шорт-трекист, получивший приглашение на Олимпийские игры-2018, заявил, что обязательно воспользуется возможностью поехать в Корею.

«Всё началось в декабре 2017 года. Нашу эстафетную команду отправили на сбор в Корею для подготовки к Олимпийским играм.

Находясь в другой стране и открывая новости, я, мягко говоря, недоумевал, как некоторые люди в сложившихся обстоятельствах предлагают бойкотировать ОИ. Где они находились, когда была необходимость защищать и отстаивать своих спортсменов?

Также не понимал, почему вслед за утверждениями никто не уточнил, какие последствия ожидают в течение последующих восьми лет. Если кто-то не знает, напомню: Россия вообще забудет про Олимпиаду на 8 лет! И тут речь не только обо мне и нынешних спортсменах, ведь под откос попадает поколение молодых подрастающих спортсменов. Кто-нибудь об этом подумал?

28 января появится окончательный список тех, кто поедет в Корею. Если я там окажусь, то воспользуюсь этим шансом, хотя бы потому, что за мной – семья, жена, родители, братья и сёстры, команда, друзья, подло и необъяснимо отстранённые ребята и страна. На этой фотографии наша золотая четвёрка в Сочи, где из четверых – трое отстранённых! Грустно? Нет. Подло и мерзко!», — написал спортсмен в своем инстаграме.