ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Елистратов: Если мы не поедем на ОИ, под откос попадет подрастающее поколение

    Шорт-трек Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Семен Елистратов
    На фото:Семен Елистратов
    Российский шорт-трекист Семен Елистратов, получивший приглашение на Олимпийские игры-2018, заявил, что обязательно воспользуется возможностью поехать в Корею.

    «Всё началось в декабре 2017 года. Нашу эстафетную команду отправили на сбор в Корею для подготовки к Олимпийским играм.

    Находясь в другой стране и открывая новости, я, мягко говоря, недоумевал, как некоторые люди в сложившихся обстоятельствах предлагают бойкотировать ОИ. Где они находились, когда была необходимость защищать и отстаивать своих спортсменов?

    Также не понимал, почему вслед за утверждениями никто не уточнил, какие последствия ожидают в течение последующих восьми лет. Если кто-то не знает, напомню: Россия вообще забудет про Олимпиаду на 8 лет! И тут речь не только обо мне и нынешних спортсменах, ведь под откос попадает поколение молодых подрастающих спортсменов. Кто-нибудь об этом подумал?

    28 января появится окончательный список тех, кто поедет в Корею. Если я там окажусь, то воспользуюсь этим шансом, хотя бы потому, что за мной – семья, жена, родители, братья и сёстры, команда, друзья, подло и необъяснимо отстранённые ребята и страна. На этой фотографии наша золотая четвёрка в Сочи, где из четверых – трое отстранённых! Грустно? Нет. Подло и мерзко!», — написал спортсмен в своем инстаграме.


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Новый удар по сборной России
  • Число российских звезд, не допущенных на Олимпиаду-2018, стремительно выросло
    •
  • 25/01
    • ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
  • 24/01
    • Шорт-трекист Елистратов решил ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан
  • 22/01
    • Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЮлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • Предолимпийские хлопоты
  • Рассказываем о наиболее интересных событиях перед стартом ОИ-2018
    •
  • «Каждую победу и каждую медаль мы посвятим России»
  • Как российские спортсмены решали вопрос о поездке на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Лестер» в Питерборо?
  • «Питерборо» — «Лестер». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
  • 2,25
    •
  • «Ливерпуль» не допустит вторую осечку подряд
  • «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
  • 1,67
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 00:30
    • Скокова: Все надежды, ожидания и мечты растаят и уйдут никуда
  • 00:16
    • Захаров: Спортсмены, которые поедут на ОИ, не виноваты, что кого-то не допустили
  • 23:54
    • Колобков: Не будем проводить альтернативу Олимпиаде
  • 22:59
    • Дорофеев: С Юскова просто снимают олимпийскую медаль
  • 21:15
    • ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
  • 19:48
    • Определен состав женской хоккейной сборной России на ОИ-2018
  • 18:45
    • ФХР отстоял у МОК участие Беляковой в ОИ-2018
  • 18:21
    • МОК: Возможны дополнительные расследования по спортсменам, не приглашенным на ОИ
  • 13:24
    • Объявлен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018
  • 24/01
    • Исинбаева: Санкции МОК жестки, но нам остается лишь принять их
  • 24/01
    • Бах: Цель МОК — не санкции, а приглашение на Игры только чистых спортсменов
  • 24/01
    • Бах: Решение пригласить на ОИ-2018 только чистых спортсменов не унижает Россию
  • 24/01
    • Бах: Если спортсмен отсутствует в списке, значит, на это есть основания
  • 24/01
    • ОКР: Символика болельщиков из России не будет запрещена на трибунах Игр
  • 24/01
    • Юрист: Родченков запутался в своих показаниях на слушаниях в CAS
  • 24/01
    • МОК из списка 45 российских лыжников пустит на ОИ-2018 только 20
  • 24/01
    • Шорт-трекист Елистратов решил ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан
  • 24/01
    • Крамер: Это большой скандал, я знаю, что Устюгов «чист»
  • 24/01
    • МОК запретил проносить флаг России на соревнования ОИ-2018
  • Новый удар по сборной России
  • Число российских звезд, не допущенных на Олимпиаду-2018, стремительно выросло
    • 23/01/2018 в 22:09
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •