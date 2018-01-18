Атлеты из КНДР выступят в четырех видах спорта на Олимпиаде-2018

Делегации двух стран на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом «Объединенной Кореи»

На фото: Делегации двух стран на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом «Объединенной Кореи» insidethegames.biz

Северокорейские атлеты будут соревноваться в четырех видах спорта на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главу оргкомитета Игр

Представители КНДР примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Отмечается, что решение было принято по итогам рабочих переговоров между Кореей и КНДР в среду. Окончательное количество спортсменов из КНДР, которые примут участие в Играх-2018, объявит МОК.

Ранее стало известно, что делегации двух стран на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом «Объединенной Кореи». Также стороны договорились выставить единую команду в женском хоккее.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.