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Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
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    Атлеты из КНДР выступят в четырех видах спорта на Олимпиаде-2018

    Фигурное катание Горные лыжи Лыжные гонки Хоккей
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    Делегации двух стран на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом «Объединенной Кореи»
    На фото:Делегации двух стран на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом «Объединенной Кореи»
    Северокорейские атлеты будут соревноваться в четырех видах спорта на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главу оргкомитета Игр Ли Хи Бома.

    Представители КНДР примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

    Отмечается, что решение было принято по итогам рабочих переговоров между Кореей и КНДР в среду. Окончательное количество спортсменов из КНДР, которые примут участие в Играх-2018, объявит МОК.

    Ранее стало известно, что делегации двух стран на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом «Объединенной Кореи». Также стороны договорились выставить единую команду в женском хоккее.

    Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

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