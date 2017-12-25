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Пхёнчхан-2018
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    Мутко подаст иск в CAS на решение МОК

    Между тем Допинг Сборная России
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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко в очередной раз заявил, что никакой системы поддержки допинга в России нет.

    «Никакой системы поддержки допинга в России нет. Мы выполнили все требования международных организаций. Но нападки на российский спорт продолжаются. "Ходишь, ходишь в школу, а тут трах — и вторая смена". На базе показаний человека: который сам признается в своей недобросовестности, строятся обвинения.

    На наш взгляд, ни одного факта нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил не доказано. Но решение МОК есть. Для меня Игры в Сочи остаются лучшими. А каждая медаль там — честная.

    МОК не допустил сборную России на ОИ-2018 под своим флагом

    Касаемо меня вынесено решение, согласно которому министр привлечен к административной ответственности. И пожизненно лишен права посещать Игры. Завтра я подам иск в CAS», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

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