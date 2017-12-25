Мутко подаст иск в CAS на решение МОК

Вице-премьер РФв очередной раз заявил, что никакой системы поддержки допинга в России нет.

«Никакой системы поддержки допинга в России нет. Мы выполнили все требования международных организаций. Но нападки на российский спорт продолжаются. "Ходишь, ходишь в школу, а тут трах — и вторая смена". На базе показаний человека: который сам признается в своей недобросовестности, строятся обвинения.

На наш взгляд, ни одного факта нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил не доказано. Но решение МОК есть. Для меня Игры в Сочи остаются лучшими. А каждая медаль там — честная.

МОК не допустил сборную России на ОИ-2018 под своим флагом

Касаемо меня вынесено решение, согласно которому министр привлечен к административной ответственности. И пожизненно лишен права посещать Игры. Завтра я подам иск в CAS», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».