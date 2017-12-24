Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборнойдля участия в чемпионате Европы, в который вошли 18 фигуристов, сообщается на сайте ФФККР.

В состав команды вошли:

Женщины: Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева.

Запасные: Станислава Константинова, Полина Цурская.

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев.

Запасные: Сергей Воронов, Артур Дмитриев.

Пары: Евгения Тарасова -- Владимир Морозов, Ксения Столбова -- Федор Климов, Наталья Забияко -- Александр Энберт.

Запасные: Кристина Астахова -- Алексей Рогонов, Александра Бойкова -- Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Екатерина Боброва -- Дмитрий Соловьев, Александра Степанова -- Иван Букин, Тиффани Загорски -- Джонатан Гурейро.

Запасные: Бетина Попова -- Сергей Мозгов, Софья Евдокимова -- Егор Базин.

Чемпионат Европы состоится в Москве 17-20 января. После него будут названы российские фигуристы, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчхане. В женском одиночном и парном катании у России по три путевки на Игры-2018, в мужском одиночном катании и танцах на льду — по две.