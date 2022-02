Корешков нокаутировал американца в соглавном бою на Bellator 274

Российский боецпобедил американца Ченса Ренкаунтри в поединке в полусреднем весе на турнире Bellator 274.

Поединок был завершен победой Корешкова нокаутом уже в первом раунде на отметке 38 секунд. Андрею удалось подловить соперника на контратаке, пробив с разворота ногой в корпус.

