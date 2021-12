Мазепин пропустит Гран-при Абу-Даби из-за коронавируса

Российский гонщик «Хааса»сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба американской команды «Формулы-1».

Мазепин не сможет принять участие в гонке Гран-при Абу-Даби, которая станет заключительной в сезоне-2021.

Отмечается, что 22-летний гонщик хорошо себя чувствует, у него нет симптомов.

Due to a positive COVID-19 test result, @nikita_mazepin will not compete in today's #AbuDhabiGP#HaasF1 https://t.co/H5c9jrPMmK