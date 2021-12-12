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    Мазепин пропустит Гран-при Абу-Даби из-за коронавируса

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба американской команды «Формулы-1».

    Никита Мазепин
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    Никита Мазепин

    Мазепин не сможет принять участие в гонке Гран-при Абу-Даби, которая станет заключительной в сезоне-2021.

    Отмечается, что 22-летний гонщик хорошо себя чувствует, у него нет симптомов.

    «Всем привет! Жаль, но вынужден сообщить, что я сдал положительный тест на коронавирус. Чувствую себя отлично, но участия в сегодняшней гонке принять не смогу.

    Желаю всем своим товарищам по гонкам фантастического завершения сезона и благодарю всех за поддержку», — написал Мазепин в своем твиттере.

    «Хаас» не станет заменять Мазепина в связи с условиями регламента «Формулы-1». На гонку выйдут 19 пилотов вместо 20.

    Гонка Гран-при Абу-Даби состоится 12 декабря, начало — в 16:00 мск.

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