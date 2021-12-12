Мазепин пропустит Гран-при Абу-Даби из-за коронавируса

Российский гонщик «Хааса»сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба американской команды «Формулы-1».

Мазепин не сможет принять участие в гонке Гран-при Абу-Даби, которая станет заключительной в сезоне-2021.

Отмечается, что 22-летний гонщик хорошо себя чувствует, у него нет симптомов.

«Всем привет! Жаль, но вынужден сообщить, что я сдал положительный тест на коронавирус. Чувствую себя отлично, но участия в сегодняшней гонке принять не смогу.

Желаю всем своим товарищам по гонкам фантастического завершения сезона и благодарю всех за поддержку», — написал Мазепин в своем твиттере.

«Хаас» не станет заменять Мазепина в связи с условиями регламента «Формулы-1». На гонку выйдут 19 пилотов вместо 20.

Гонка Гран-при Абу-Даби состоится 12 декабря, начало — в 16:00 мск.