Мазепин пропустит Гран-при Абу-Даби из-за коронавируса

Мазепин не сможет принять участие в гонке Гран-при Абу-Даби, которая станет заключительной в сезоне-2021.
Отмечается, что 22-летний гонщик хорошо себя чувствует, у него нет симптомов.
Due to a positive COVID-19 test result, @nikita_mazepin will not compete in today's #AbuDhabiGP#HaasF1 https://t.co/H5c9jrPMmK— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 12, 2021
«Всем привет! Жаль, но вынужден сообщить, что я сдал положительный тест на коронавирус. Чувствую себя отлично, но участия в сегодняшней гонке принять не смогу.
Желаю всем своим товарищам по гонкам фантастического завершения сезона и благодарю всех за поддержку», — написал Мазепин в своем твиттере.
«Хаас» не станет заменять Мазепина в связи с условиями регламента «Формулы-1». На гонку выйдут 19 пилотов вместо 20.
Гонка Гран-при Абу-Даби состоится 12 декабря, начало — в 16:00 мск.