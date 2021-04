Свой первый бой на турнире Bellator 255 провел двоюродный брат бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова

В американском Анкасвилле россиянин встречался с американцем Майком Хэмелом и одержал победу единогласным решением судей — 29:28, 30:27, 30:27.

Усман выиграл 12 поединок в карьере. Хэмел проиграл четвертый бой из 12.

Cool and calm from @Nmgmdv. Pulling out a spin kick like it's nothing 👀#Bellator255 is LIVE & FREE on @SHOsports. pic.twitter.com/aGtpt4ehql