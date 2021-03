Фристайлистка Таталина — чемпионка мира в биг-эйре, у Прусаковой — серебро

Российская фристайлисткастала победительницей в дисциплине биг-эйр на чемпионате мира в Аспене (США).

Второе место заняла еще одна россиянка Лана Прусакова, замкнула тройку призерок китаянка Гу Айлин.

Фристайл. Чемпионат мира, Аспен (США)

Биг-эйр

1. Анастасия Таталина (Россия) — 184,50 балла

2. Лана Прусакова (Россия) — 165,50

3. Гу Айлин (Китай) — 161,50

Биг-эйр — дисциплина, в которой спортсмен выполняет элементы, разгоняясь при помощи трамплина. Для соревнований готовится специальный склон с участками для разгона, самого трамплина и горой приземления.

Прыжок строится таким образом, чтобы в воздухе спортсмен смогу выполнить наиболее сложные трюки. Средняя длина полета спортсмена — от 5 до 30 метров. При этом фристайлист вылетает в длину, а не высоту (как в акробатике).

Это первое для России золото ЧМ в данной дисциплине.

Watch Anastasia Tatalina make history today by becoming the the first woman ever to stomp both left and right side double cork 1260s in the same competition on her way to claiming Aspen 2021 big air World Championships gold... 🥇🙌 #ASPEN2021 pic.twitter.com/4eARk8RBjc