Куницкая победила Виеру решением судей

Россиянкапобедила бразильянкув со-главном поединке на турнире UFC Fight Night 185.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

2️⃣9️⃣ — 2️⃣8️⃣ across the board!@YanaKunitskaya1 secures the UD win after going the distance. #UFCVegas19 pic.twitter.com/8GMmMAWCK5