В Лас-Вегасе (США) состоялся бой на турнире UFC 245 в легчайшем весе между россияниноми американцем

Бой завершился досрочной победой россиянина на 43 секунде третьего раунда после проведенного левого хайкика, который отправил Фейбера на канвас.

Теперь в активе 26-летнего россиянина 14 побед в 15 поединках. Ян провел шесть боев в UFC и во всех победил. На счету 40-летнего Фэйбера 35 побед при 11 поражениях.

