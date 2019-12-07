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    Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

    Прочие Фигурное катание
    Российские юниоры выиграли все медали в соревнованиях пар в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящего в Турине.

    Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов
    Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов

    Победа досталась дуэту Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова. В произвольной программе они показали второй результат, но по сумме баллов они остались на первом месте.

    Лучший результат в произвольной программе показали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, которым досталось серебро.

    Бронзовые медали завоевали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

    Гран-при. Финал.
    Юниоры. Спортивные пары. Произвольная программа

    1. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — 119,47 балла
    2. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов — 116,43
    3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 114,67
    4. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов — 113.04
    5. Алина Пепелева / Роман Плешков (все — Россия) — 107,86.

    Итоговый результат

    1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов — 185,23 балла
    2. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — 184,37
    3. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов — 179,68
    4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 178,56
    5. Алина Пепелева / Роман Плешков (все — Россия) — 172,53.

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