Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

Победа досталась дуэту Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова. В произвольной программе они показали второй результат, но по сумме баллов они остались на первом месте.
Лучший результат в произвольной программе показали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, которым досталось серебро.
Бронзовые медали завоевали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.
🥇 Panfilova / Rylov take first in the Junior Pairs at the Junior Grand Prix Final in Torino!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019
Full results: https://t.co/2YvPyTAedW#JGPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/F4scVvdLDg
Гран-при. Финал.
Юниоры. Спортивные пары. Произвольная программа
1. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — 119,47 балла
2. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов — 116,43
3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 114,67
4. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов — 113.04
5. Алина Пепелева / Роман Плешков (все — Россия) — 107,86.
Итоговый результат
1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов — 185,23 балла
2. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — 184,37
3. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов — 179,68
4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 178,56
5. Алина Пепелева / Роман Плешков (все — Россия) — 172,53.