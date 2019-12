Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

Российские юниоры выиграли все медали в соревнованиях пар в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящего в Турине.

Победа досталась дуэту Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова. В произвольной программе они показали второй результат, но по сумме баллов они остались на первом месте.

Лучший результат в произвольной программе показали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, которым досталось серебро.

Бронзовые медали завоевали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

🥇 Panfilova / Rylov take first in the Junior Pairs at the Junior Grand Prix Final in Torino!

