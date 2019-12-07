Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

Российские юниоры выиграли все медали в соревнованиях пар в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящего в Турине.

Победа досталась дуэту Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова. В произвольной программе они показали второй результат, но по сумме баллов они остались на первом месте.

Лучший результат в произвольной программе показали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, которым досталось серебро.

Бронзовые медали завоевали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

🥇 Panfilova / Rylov take first in the Junior Pairs at the Junior Grand Prix Final in Torino!

Full results: https://t.co/2YvPyTAedW#JGPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/F4scVvdLDg — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 7, 2019

Гран-при. Финал.

Юниоры. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — 119,47 балла

2. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов — 116,43

3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 114,67

4. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов — 113.04

5. Алина Пепелева / Роман Плешков (все — Россия) — 107,86.

Итоговый результат

1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов — 185,23 балла

2. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — 184,37

3. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов — 179,68

4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 178,56

5. Алина Пепелева / Роман Плешков (все — Россия) — 172,53.

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