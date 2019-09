В Абу-Даби состоялась дуэль взглядов россиянинаи американцаперед турниром UFC 242.

Соперники по титульному бою пожали друг другу руки, после чего встретились лицом к лицу.

Бой Хабиба и Порье пройдет 7 сентября и будет титульным.

Champ-vs.-champ: @TeamKhabib and @DustinPoirier face off at media day 👀 #UFC242 pic.twitter.com/DXOuBjWlAv