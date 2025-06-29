Ларионов рассказал, какой хоккей хочет привить СКА

Новый главный тренер СКАподелился в интервью, какую игру хочет поставить своей команде в стартующем вскоре сезоне.

«Некорректно говорить о коллегах (Романе Ротенберге) и что-то сравнивать. Прежде всего, надо говорить о команде и об игре. Команда должна быть яркой и интересной, чтобы молодые и не только игроки могли прогрессировать, становиться лучше, чтобы мы могли открывать новые имена и постараться стать чемпионами. В моем дневнике цель, чтобы команда была интересной и на льду и вне его. Тогда она будет успешной», — сказал Ларионов «СЭ».

По итогам сезона в отставку был отправлен прежний наставник СКА Роман Ротенберг, чуть позже вместо него был назначен Игорь Ларионов, ранее работавший в «Торпедо».