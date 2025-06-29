ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипе Луис — главный тренер «Фламенго»Феномен Филипе Луиса. Тренер «Фламенго», который делает сложную работу легкой
    Все новости спорта

    Ларионов рассказал, какой хоккей хочет привить СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился в интервью, какую игру хочет поставить своей команде в стартующем вскоре сезоне.

    Игорь Ларионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов

    «Некорректно говорить о коллегах (Романе Ротенберге) и что-то сравнивать. Прежде всего, надо говорить о команде и об игре. Команда должна быть яркой и интересной, чтобы молодые и не только игроки могли прогрессировать, становиться лучше, чтобы мы могли открывать новые имена и постараться стать чемпионами. В моем дневнике цель, чтобы команда была интересной и на льду и вне его. Тогда она будет успешной», — сказал Ларионов «СЭ».

    По итогам сезона в отставку был отправлен прежний наставник СКА Роман Ротенберг, чуть позже вместо него был назначен Игорь Ларионов, ранее работавший в «Торпедо».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси против ПСЖ: кто кого?
  • «ПСЖ» — «Интер Майами». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Зенит» наконец-то одолеет белградцев
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Макдональд — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернли — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рахимова — Ито
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Викмайер — Сарасуа
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фоньини — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие