Новый тренер «Питтсбурга» Мьюз: Будет много работы

Новый наставник «Питтсбурга»отметил, как он будет строить новую команду и взаимодействовать с лидерами 39-летними 37-летним

«Будет много работы, которую мы проделаем заранее. Это работа с каждым игроком и его потребностями. Это будет работа с коллективом. А как только мы впервые выйдем на лед, мы продолжим строить.

Что касается ветеранов… вы всегда должны работать с лидерами. Вы всегда работаете с игроками, которые были в этой лиге… игроками, которые не просто были в этой лиге, но были в этой организации очень долго. Вы будете опираться на них, чтобы вести все разговоры и ежедневные обсуждения.

Мне пришлось очень много работать, чтобы стать игроком сначала старшей школы, а затем плохим игроком третьего дивизиона. Это помогло мне дорасти до того, кем я являюсь сейчас, так что я бы ничего не стал менять», — цитирует Мьюза НХЛ.