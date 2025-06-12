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    Новый тренер «Питтсбурга» Мьюз: Будет много работы

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    Новый наставник «Питтсбурга» Дэн Мьюз отметил, как он будет строить новую команду и взаимодействовать с лидерами 39-летним Евгением Малкиным и 37-летним Сидни Кросби.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Будет много работы, которую мы проделаем заранее. Это работа с каждым игроком и его потребностями. Это будет работа с коллективом. А как только мы впервые выйдем на лед, мы продолжим строить.

    Что касается ветеранов… вы всегда должны работать с лидерами. Вы всегда работаете с игроками, которые были в этой лиге… игроками, которые не просто были в этой лиге, но были в этой организации очень долго. Вы будете опираться на них, чтобы вести все разговоры и ежедневные обсуждения.

    Мне пришлось очень много работать, чтобы стать игроком сначала старшей школы, а затем плохим игроком третьего дивизиона. Это помогло мне дорасти до того, кем я являюсь сейчас, так что я бы ничего не стал менять», — цитирует Мьюза НХЛ.

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