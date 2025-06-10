Грицюк и Бардаков покинули СКА

На официальном сайте петербургского СКА появилась информация что нападающиепокидают клуб в связи с истечением срока контрактов.

«Гриц, Бардак, спасибо за игру! Оба нападающих по истечении контрактов покинули СКА — форварды продолжат карьеры в Северной Америке. Удачи!»— говорится в сообщении клуба.

Известно, что оба форварда продолжат карьеру в Северной Америке.

За СКА 24-летний Грицюк играл с 2023 года. В минувшем сезоне он всего сыграл за армейцев 55 матчей, забил в них 49 (18+31) очками. Теперь он продолжит выступления в «Нью-Джерси».

В составе СКА 24-летний Бардаков был с 2021 года. В этом сезоне он сыграл за команду 59 матчей и набрал 37 (18+19) очков. Его новым клубом будет «Колорадо».