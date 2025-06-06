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    Ларионов: Роль вратаря и обороны — ключевая

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил, какое усиление требуется команде. По мнению специалиста, особое внимание следует уделить вратарской позиции и игре в обороне.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Роль вратаря и обороны — ключевая, хотя сегодня хоккей стал другим. Мы посмотрим, вчера провёл часовую беседу по каждому игроку, получил полную характеристику. Я её и знал, но было важно получить мнение тех, кто работает в клубе. Молодые ребята должны получить рядом с собой опытных игроков, которые будут помогать им в развитии. Это важный вопрос, который мы будем рассматривать в ближайшие дни.

    По вратарю то же самое, хотя мальчишки, которые есть в составе, очень интересные. Они должны играть стабильно и правильно уже сейчас. В ближайшие пару недель обговорим эти моменты и будем вас информировать», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

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