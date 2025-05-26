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    НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф

    «Эдмонтон» — «Даллас»: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Даллас Старз
    «Эдмонтон» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли на своем льду разгромил «Даллас» со счетом 6:1.

    «Даллас»
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    «Даллас»

    У «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Зак Хаймэн, дубль у Коннора Макдэвида. Также забивали Эван Бушар и Джон Клингберг.

    В составе «Старз» отличился Джейсон Робертсон.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции
    «Эдмонтон» — «Даллас» — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
    Голы: Бушар — 6 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 14:02 — 1:0. Макдэвид — 4 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 14:38 — 2:0. Робертсон — 1 (Биксель, Рантанен), 35:35 — 2:1. Макдэвид — 5 (Бушар), 39:41 — 3:1. Хаймэн — 4 (Нюджент-Хопкинс), 43:25 — 4:1. Хаймэн — 5 (Кейн), 52:06 — 5:1. Клингберг — 1 (бол., Драйзайтль, Кейн), 57:40 — 6:1Вратари: Скиннер — ЭттингерШтраф: 6 — 8Броски: 24 (11+7+6) — 36 (9+22+5)

    «Эдмонтон» — «Даллас» — 6:1

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч состоится 28 мая и начнется в 3:00 мск.

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