НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф

в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли на своем льду разгромилсо счетом 6:1.

У «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Зак Хаймэн, дубль у Коннора Макдэвида. Также забивали Эван Бушар и Джон Клингберг.

В составе «Старз» отличился Джейсон Робертсон.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции «Эдмонтон» — «Даллас» — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) Голы: Бушар — 6 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 14:02 — 1:0. Макдэвид — 4 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 14:38 — 2:0. Робертсон — 1 (Биксель, Рантанен), 35:35 — 2:1. Макдэвид — 5 (Бушар), 39:41 — 3:1. Хаймэн — 4 (Нюджент-Хопкинс), 43:25 — 4:1. Хаймэн — 5 (Кейн), 52:06 — 5:1. Клингберг — 1 (бол., Драйзайтль, Кейн), 57:40 — 6:1Вратари: Скиннер — ЭттингерШтраф: 6 — 8Броски: 24 (11+7+6) — 36 (9+22+5)

«Эдмонтон» — «Даллас» — 6:1

Прогнозы и ставки на НХЛ

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч состоится 28 мая и начнется в 3:00 мск.