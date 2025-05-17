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    Губерниев — о новичке года в КХЛ: Слежу за всеми, но выделил бы Демидова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Комментатор Дмитрий Губерниев назвал нападающего Ивана Демидова фаворитом на получение приза лучшему новичку сезона КХЛ.

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «Сложно сказать, они все хорошие хоккеисты, я слежу за всеми, тем не менее, особо из этого списка выделил бы Демидова. Ваня в полном порядке», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

    В тройку претендентов на приз также вошли вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой и нападающий «Локомотива» Егор Сурин.

    По итогам сезона 19-летний Демидов стал самым результативным игроком СКА, набрав 54 очка (22 гола и 32 передачи) в 71 матче, а в регулярном чемпионате установил рекорд результативности для хоккеистов до 20 лет — 49 очков.

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