Нападающий «Вегаса» Карлссон: Я верю в эту команду, но нас выбили

Нападающийпрокомментировал поражение своей команды во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«Каждый сезон, в котором мы не можем победить, ощущается как потерянный. Я верю в эту команду, но нас выбили», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.

В пятом матче серии «Вегас» уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 0:1 в овертайме и завершил борьбу за трофей, проиграв серию со счётом 1:4.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вегас» занял 7-е место в Западной конференции, набрав 93 очка (42 победы, 30 поражений, 9 поражений в овертайме).

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В первом раунде плей-офф команда обыграла «Ванкувер Кэнакс» (4-2 в серии), но во втором раунде уступила «Эдмонтону».