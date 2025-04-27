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    Козлов высказался о победе «Салавата Юлаева» в матче против «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотив» (3:1).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Первый матч всегда очень важный, команды присматриваются друг к другу. Знали, что "Локомотив" хорошо играет в атаке, у них габаритные нападающие. Мы сделали акцент на обороне. Следующая игра очень важная. Эмоции сегодня были. Ребята просто держали их и правильно расходовали, когда нужно. Знали, что не перебегаем, не переборем "Локомотив". Отдельное спасибо нашим болельщикам, которых было очень хорошо слышно.

    Перед серией я сказал, что у "Локомотива" нет слабых мест? Мы слабые места и не нашли у "Локомотива". Просто пытались сделать акцент на том, где можно было что‑то создать. Как только узнали, что выходим на ярославцев, поняли, что нужно будет терпеть, работать в два раза больше, чем они. Согласен, что это непросто, но ребята выстояли и старались играть в свой хоккей.

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    • Каковы шансы, что Тодд и Ливо сыграют в следующем матче? Будем смотреть. У них такие повреждения, что день ото дня будем смотреть на их состояние. То, что они тренируются, — это уже плюс», — передает слова Козлова «Матч ТВ».

    После этого матча «Салават Юлаев» ведет в серии плей-офф с «Локомотивом» со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 29-го апреля в Ярославле.

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