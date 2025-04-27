Козлов высказался о победе «Салавата Юлаева» в матче против «Локомотива»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в 1-м матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ против(3:1).

«Первый матч всегда очень важный, команды присматриваются друг к другу. Знали, что "Локомотив" хорошо играет в атаке, у них габаритные нападающие. Мы сделали акцент на обороне. Следующая игра очень важная. Эмоции сегодня были. Ребята просто держали их и правильно расходовали, когда нужно. Знали, что не перебегаем, не переборем "Локомотив". Отдельное спасибо нашим болельщикам, которых было очень хорошо слышно.

Перед серией я сказал, что у "Локомотива" нет слабых мест? Мы слабые места и не нашли у "Локомотива". Просто пытались сделать акцент на том, где можно было что‑то создать. Как только узнали, что выходим на ярославцев, поняли, что нужно будет терпеть, работать в два раза больше, чем они. Согласен, что это непросто, но ребята выстояли и старались играть в свой хоккей.

Каковы шансы, что Тодд и Ливо сыграют в следующем матче? Будем смотреть. У них такие повреждения, что день ото дня будем смотреть на их состояние. То, что они тренируются, — это уже плюс», — передает слова Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» ведет в серии плей-офф с «Локомотивом» со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 29-го апреля в Ярославле.