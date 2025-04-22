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    Источник: СКА проявляет интерес к Мерфи и Рою

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    СКА заинтересован в подписании защитников Тревора Мерфи и Джереми Роя. Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

    Джереми Рой
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    Джереми Рой

    В нынешнем сезоне Мерфи защищал цвета «Сибири», в составе которой 29-летний игрок за 64 игры регулярного чемпионата набрал 58 (13+45) очков по системе «гол+пас». В плей-офф, канадец за 7 встреч забросил 2 шайбы и отдал 4 голевыми передачи.

    27-летний Рой в составе «Витязя» сыграл в 60 матчах регулярного сезона, в которых отметился 7 голами и 17 результативными передачами.

    Контракты обоих игроков с их клубами истекают 31 мая 2025 года.

    Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга также заинтересован в нападающем «Витязя» Дереке Бараке.

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