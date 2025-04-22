Источник: СКА проявляет интерес к Мерфи и Рою

заинтересован в подписании защитников. Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале

В нынешнем сезоне Мерфи защищал цвета «Сибири», в составе которой 29-летний игрок за 64 игры регулярного чемпионата набрал 58 (13+45) очков по системе «гол+пас». В плей-офф, канадец за 7 встреч забросил 2 шайбы и отдал 4 голевыми передачи.

27-летний Рой в составе «Витязя» сыграл в 60 матчах регулярного сезона, в которых отметился 7 голами и 17 результативными передачами.

Контракты обоих игроков с их клубами истекают 31 мая 2025 года.

Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга также заинтересован в нападающем «Витязя» Дереке Бараке.