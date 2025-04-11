Протас: Понимал, что на драфте будет либо «Вашингтон», либо еще несколько команд

Нападающийвысказался о выбореего кандидатуры на драфте в 2024 году в третьем раунде под 75-м номером.

«Всегда думал о том, что "Вашингтон" может выбрать. И даже без интервью понимал, что есть такая возможность. Все-таки брат там играет. Вроде бы у меня и сезон неплохим был, и у "Кэпиталз" были пики. Чувствовал, что это может случиться. Ближе к драфту понимал, что интерес у "Вашингтона" есть, было два-три интервью с клубом, они хорошо прошли. Понимал, что будет либо "Вашингтон", либо еще несколько команд.

Интерес на интервью? Было довольно много интервью. Я должен был уходить в третьем-четвертом раундах. Разговаривал с представителями 25 команд», — цитирует Протаса «ВсеПроСпорт».